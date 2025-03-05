الرياضة الخفيفة في رمضان: تأثيرها على الصحة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:56 صباحاً - فائدة الرياضة الخفيفة في شهر رمضان

خلال شهر رمضان، يحاول العديد من الأشخاص الحفاظ على روتينهم اليومي بصعوبة، وذلك بالتوازن بين الصيام والعمل والعبادات. وفيما يتعلق بالرياضة، يمكن أن تلعب الرياضة الخفيفة دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية دون التأثير سلبًا على الصائم.

تأثير الرياضة الخفيفة على الجسم

الرياضة الخفيفة مثل المشي، وتمارين التمدد، واليوغا، يمكن أن تساعد الجسم بوسائل متعددة، منها:

خفض مستويات الإجهاد وتعزيز الشعور بالراحة العامة.

زيادة مرونة العضلات والمفاصل دون تعب إضافي.

تحسين الدورة الدموية والمساهمة في الحفاظ على مستوى الطاقة طوال اليوم.

أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان

اختيار التوقيت المناسب لممارسة الرياضة خلال رمضان مهم للغاية لتفادي الإرهاق وضمان الحصول على أفضل النتائج. ومن الأوقات المفضلة لممارسة الرياضة:

قبل الإفطار بساعة: هذه الفترة مثالية لممارسة رياضة خفيفة حيث يمكن تعويض السوائل والطاقة بعد مدة قصيرة.

بعد صلاة التراويح: يفيد هذا التوقيت لمن يرغب في ممارسة تمارين معتدلة بعد تناول وجبة الإفطار والسكريات.

نصائح لممارسة الرياضة بشكل آمن في رمضان

للمحافظة على الصحة أثناء ممارسة الرياضة في رمضان، يمكن إتباع النصائح التالية:

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

تجنب التمارين ذات الكثافة العالية خلال وقت الصيام.

الاستماع إلى الجسم والتوقف عن التمارين في حالة الشعور بأي تعب أو دوار.

ختامًا، يمكن للرياضة الخفيفة أن تكون جزءًا مفيدًا من روتين رمضان بشرط أن تتم بحذر ووعي. ممارسة الرياضة بانتظام ستساهم في تحسين الصحة وزيادة الشعور بالنشاط خلال هذا الشهر الفضيل.