جوليان ألفاريز: قادرون على التعويض في الإياب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:56 صباحاً - أكد جوليان ألفاريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد اليوم الإسباني، أن فريقه قادر على العودة وتعويض خسارة الذهاب أمام ريال مدريد 1-2 في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ألفاريز في تصريحات بعد الخسارة: هناك 90 دقيقة متبقية على أرضنا، ووسط جماهيرنا، من أجل خوض مباراة رائعة في لقاء الإياب على ملعب (ميتروبوليتانو) بعد أسبوع.

وأضاف: إن الفارق هدف… تتبقى 90 دقيقة على ملعبنا، مع جماهيرنا. يتعين علينا التفكير والاستعداد للقاء الإياب من أجل تقديم مباراة رائعة على ملعبنا… أعتقد أنهم سجلوا في الوقت المناسب… بدأنا المباراة متأخرين بهدف سريع للغاية، وتعادلنا، وفي بعض الأحيان كنا نسيطر على المباراة ومجريات اللعب، لكننا كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، لأنهم يلعبون على أرضهم، ولديهم لاعبون رائعون…

وعن الهدف الجميل الذي سجله، قال: كان هدفاً جميلاً لمعادلة النتيجة، أتيحت لنا فرص للتسجيل بعد ذلك، لكننا لم نستطع، وعلينا مواصلة العمل… لدينا مباراة في نهاية الأسبوع وعلينا أن نفكر في ذلك.