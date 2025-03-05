أهمية شرب الماء بعد الإفطار: نصائح للحفاظ على الترطيب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:59 صباحاً - فوائد شرب الماء بعد الإفطار

يُعتبر شرب الماء بعد الإفطار عادة صحية هامة، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث تزداد أهمية الترطيب للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من العديد من المشاكل الصحية. فيما يلي بعض من الفوائد الرئيسية لشرب الماء بعد الإفطار:

تنظيم درجة حرارة الجسم: يساعد الماء في الحفاظ على توازن درجة حرارة الجسم، مما يمنع الشعور بالحرارة الزائدة أو الجفاف.

تحسين عملية الهضم: يلعب الماء دورًا أساسيًا في تسهيل عملية هضم الطعام وامتصاص المواد الغذائية، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تنشيط الدورة الدموية: يساعد الماء في تحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية، مما يعزز من كفاءة نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى خلايا الجسم.

نصائح مهمة للحفاظ على الترطيب بعد الإفطار

1. شرب الماء على مراحل

من الأفضل شرب الماء على مدار المساء وليس دفعة واحدة، حيث يساهم ذلك في تعزيز الاستفادة منه وتقليل الضغط عن الجهاز الهضمي.

2. زيادة تناول الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على كميات كبيرة من الماء والمغذيات، لذا يُنصح بتضمينها في وجبات الإفطار والسحور.

3. تجنب المشروبات الغازية والمُنبهات

على الرغم من أن هذه المشروبات قد تبدو منعشة، إلا أنها تحتوي على الكافيين والسكر، اللذين قد يزيدان من حاجة الجسم للماء.

4. تحديد كمية الماء المناسبة

يختلف احتياج الماء من شخص لآخر بناءً على العمر والجنس والمجهود البدني، لذا من الجيد استشارة أخصائي التغذية لتحديد كمية الماء المثالية لكل فرد.

كيف يؤثر الجفاف على الصحة

إن عدم تناول كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم، والذي قد تنتج عنه العديد من المشاكل الصحية مثل الصداع، والإرهاق، وانخفاض التركيز. علاوة على ذلك، قد يتسبب الجفاف في مشاكل أكثر جدية مثل حصى الكلى وضعف الوظائف المناعية.

الخلاصة

قد يبدو شرب الماء بعد الإفطار أمرًا بسيطًا، إلا أن له تأثير كبير على صحة الجسم. من خلال الالتزام بالنصائح المذكورة أعلاه، يمكنك ضمان حصول جسمك على الترطيب اللازم للبقاء نشيطًا وصحيًا.