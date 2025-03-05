رودريجو: علينا التركيز في مباراة الإياب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:59 صباحاً - علّق البرازيلي رودريجو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن فوزه بلقب رجل مواجهة الريال وأتلتيكو (2-1) في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وعن فوز فريقه بالمباراة.

وقال رودريجو، في تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: لا أعرف عدد الجوائز التي لدي في منزلي، لكنها جائزة فردية مهمة للغاية، فهي تُعد مكافأة على الجهد الذي تبذله في المباراة، أنا سعيد بأدائي وأداء الفريق وفي النهاية فزنا.

وعن هدفه الافتتاحي في المباراة، قال: كانت لعبة جميلة مع فالفيردي، لقد فهم جيداً تحركاتي، فأنا أتحرك إلى الداخل، وأضرب الكرة بقدمي اليسرى، إذا كنت أفعل ذلك في التدريبات، سأفعله في المباريات.

وعن المباارة بشكل عام، قال: الأمر دائماً يكون صعباً أمام أتلتيكو مدريد، لقد فاجأونا قليلًا، عادةً ما نهاجم طوال الوقت تقريباً وهم يدافعون، لكن اليوم استحوذوا على الكرة أكثر ونحن لسنا معتادين على ذلك واضطررنا للدفاع، لكن في الشوط الثاني خرجنا بشكل جيد، سجلنا هدفاً عن طريق إبراهيم دياز ونحن سعداء.

وعن مباراة الإياب، قال: دائماً ما تكون المباريات في ملعبهم صعبة، لكن إذا ركزنا وقمنا بالأمور بشكل جيد يمكننا التأهل.