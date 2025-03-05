إبراهيم دياز: علينا أن نقدّم كل شيء في الإياب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:59 صباحاً - عبّر المغربي إبراهيم دياز، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وتسجيله هدف الفوز للريال، وقال في تصريحات بعد المباراة: اللعب هنا أمر لا يُصدق، دائماً أقول ذلك، لكن عندما ترتدي هذا القميص، عليك أن تقدم كل شيء… الهدف كان جيداً، لكن الأمر لم ينتهِ بعد، لا تزال هناك مواجهة الإياب ويجب أن نقاتل بنفس القوة.

وأوضح دياز: كنا متماسكين دائماً، صحيح أنهم أدركوا التعادل مما أثر علينا قليلاً، لكننا دخلنا الشوط الثاني بشكل قوي… نحن ريال مدريد، ويمكننا تغيير مجريات المباراة في أي لحظة..

وأضاف دياز: كل شيء لا يزال مفتوحاً، صحيح أننا انتصرنا على أرضنا، لكن في الإياب علينا أن نقدم كل شيء، فهذه هي بطولة دوري الأبطال، وأي جزئية قد تصنع الفارق… أنا هنا لأساعد الريال، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن أفعله.