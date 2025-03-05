دييجو سيميوني: سنحتاج إلى جمهورنا يوم الأربعاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:59 صباحاً - علّق دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، على خسارة فريقه 1-2 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وقال سيميوني في تصريحات بعد الخسارة: كانت مباراة تكتيكية للغاية، كل فريق حاول استغلالها في لحظاته الخاصة… لقد سجلوا هدفاً كان من الممكن أن نحسمه بشكل أفضل، والميزة الكبيرة للفريق هي عدم الاستسلام، وعدم الدخول في رعب المسرح الذي يأتي مع استقبال هدف مبكر.

وقال أيضاً: أفضل ما في المباراة هو رد الفعل الذي أظهرناه بعد هدفهم المبكر، لقد التزم الفريق باللعب الذي أردناه، وجدنا الهدف من جوليان وأنهينا الشوط الأول ونحن نشعر بأننا نؤدي بشكل جيد… بدأنا الشوط الثاني بنفس الطريقة، كان بإمكاننا فعل أشياء عديدة بشكل أفضل لأخذ زمام المبادرة أيضاً… فشلنا في الاستفادة بشكل أفضل عندما كنا نسيطر على المباراة، لقد تحسنوا كثيراً من خلال تراجع فينيسيوس جونيور ومبابي إلى الخلف مع الفريق، لأن ذلك يسمح لهم بتوليد هجمات مرتدة سريعة…

وأوضح سيميوني: كانت لدينا قوة دفاعية لمواجهة الهجمات المرتدة للخصم، كان من الممكن أن تتركنا المباراة الأخيرة خارج المواجهة، ولكن من يدري، ربما نحظى بليلة جيدة يوم الأربعاء… اللعب على أرضنا يمنحنا دائماً دفعة معنوية، جمهورنا يحفزنا ويمنحنا الطاقة، سوف نركز على مباراة الأحد ضد خيتافي في الدوري الإسباني، وعندما يحين الوقت، سنحتاج إلى جمهورنا يوم الأربعاء.