كارلو أنشيلوتي: نعمل على التماسك الدفاعي بشكل جيد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 05:53 صباحاً - قال كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، إنه ليس سعيداً بمواجهة أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ولا هو سعداء بمواجهة الريال، وإن لقاءات الفريقين دائماً ما تكون صعبة للغاية.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته بعد الفوز 2-1 في ذهاب هذا الدور أمس، الثلاثاء: كما هو متوقع، كانت مباراة صعبة… مواجهة أتلتيكو مدريد دائماً ما تكون كذلك… في الشوط الأول فقدنا الكثير من الكرات بشكل غير ضروري، مما منحهم الفرصة للتسجيل عن طريق جوليان ألفاريز. لكن في الشوط الثاني كنا أفضل ونجحنا في تحقيق التقدم.

وأضاف أنشيلوتي: عملنا بجد، وتحكمنا في المباراة جيداً… مارسنا ضغطاً عالياً، رغم أن الفكرة لم تكن الضغط المستمر، بل الحفاظ على التماسك الدفاعي، وهذا ما نجحنا فيه.

وعن مباراة الإياب، أشار: لقد حصلنا على أفضلية صغيرة، لكن الإياب سيكون صعباً… أتلتيكو مدريد سيضغط أكثر، لكن المباراة ستكون متكافئة… جودة الفريقين عالية، رغم أننا في دور الـ16، لكنها موقعة بمستوى نصف نهائي أو نهائي.