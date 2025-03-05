تأثير المشروبات الغازية على الصائمين بعد الإفطار

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 05:53 صباحاً - الأضرار الصحية للمشروبات الغازية بعد الإفطار

تعتبر المشروبات الغازية من العناصر الأساسية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في الأوقات الحارة، لما لها من قدرة على إضفاء انتعاش وتهوية سريعة. لكن، عندما يتعلق الأمر بالصائمين الذين يتناولون هذه المشروبات بعد الإفطار، يمكن أن تظهر بعض الأعراض غير المرغوب فيها التي قد تؤثر على صحتهم بطرق غير متوقعة.

مشاكل الجهاز الهضمي

البداية بعد الإفطار مع مشروب غازي قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات. وهذا يرجع إلى محتوى المشروبات الغازية العالي من السكر وثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن يقلل من فعالية الإنزيمات الهضمية ويسبب ارتجاع الأحماض.

زيادة الوزن

عند تناول المشروبات الغازية بكميات كبيرة، يصبح من السهل زيادة السعرات الحرارية اليومية بسرعة بسبب احتوائها على السكر المركز. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيه، خصوصًا وأن الجسم بعد فترة الصيام يكون أكثر عرضة لتخزين الطاقة.

بدائل أكثر صحة

للحفاظ على صحة جيدة، يفضل اللجوء إلى البدائل الصحية بعد الإفطار. إليك بعض الخيارات التي يمكن اعتبارها:

الماء المضاف إليه شرائح من الفاكهة الطازجة كبديل طبيعي ومنعش.

العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف لتجديد الطاقة والمساعدة في ترطيب الجسم.

الأعشاب الطبيعية مثل النعناع والزنجبيل لتهدئة المعدة وتحسين الهضم.

في الختام، بينما تبدو المشروبات الغازية خياراً سهلاً لإنهاء يوم الصيام، من المفيد التفكير في آثارها طويلة المدى على الصحة. إن الحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالسوائل الطبيعية يمكن أن يعزز من راحتنا وصحتنا بشكل عام.