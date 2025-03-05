مارتن أوديجارد: لدينا الجودة ونعمل بكل جدية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 04:56 صباحاً - تحدث مارتن أوديجارد، قائد فريق آرسنال الإنكليزي عن الفوز 7-1 على آيندهوفن الهولندي في ذهاب دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وقال أوديجارد في تصريحات بعد المباراة: كنا بحاجة إلى هذا الأداء… بداية رائعة وحتى النهاية… أداء جيد جداً في الهجوم، وصناعة الفرص، وتسجيل الأهداف… لسوء الحظ، استقبلنا هدفاً واحداً، ولكن بشكل عام كان أداءً ممتازاً.

وأوضح أوديجارد: نحن نعمل بجد كل يوم، وخاصة بعد الأداء في مباراتي وست هام وفورست… ركزنا بشكل أكبر على إنهاء الفرص، ولكن بشكل عام، الأمر كما هو دائماً… نحن نعمل بجد دائماً… الليلة، كل شيء جاء كما نريد.

وتابع: كان لدينا تركيز إضافي قليلاً على إنهاء الفرص بعد المباريات القليلة الماضية… نعلم أننا نمتلك الجودة كما ترون اليوم، على هذا المستوى، من الممتع أن نصنع الكثير، لذا كان من الجيد أن نستغل كل الفرص.