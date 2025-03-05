ميكيل أرتيتا: لم أكن أتوقع هذه النتيجة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 04:56 صباحاً - عبّر ميكيل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال الإنكليزي، عن سروه الكبير بالفوز على آيندهوفن الهولندي 7-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وقال أرتيتا في تصريحات بعد المباراة: أنا سعيد جداً للاعبين، لأننا في آخر مباراتين لم نسجل أي هدف، وكنا نعلم حجم الجدل المثار حول ذلك، لكن الفريق أظهر اليوم رد فعل رائعاً.

وفيما إذا كان يتوقع مثل هذا الأداء أجاب: لا، لكن هذه هي متعة كرة القدم… عليك أن تركز على ما تفعله وتبذل قصارى جهدك، فكل شيء ممكن أن يحدث… إنها نتيجة كبيرة خارج ملعبنا، في مسابقة نحبها وافتقدناها لسنوات طويلة… إنها ليلة خاصة جداً بالنسبة لنا.