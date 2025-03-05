طريقة استخدام الثوم للعناية بصحة الأظافر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 04:56 صباحاً - فوائد الثوم لصحة الأظافر

الثوم ليس مجرد مكون شهير في المطابخ، بل يُعتبر أيضًا من العناصر الطبيعية الفعّالة في تعزيز صحة الأظافر. يحتوى الثوم على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات تساعد في حماية الأظافر وتقويتها.

لماذا يُستخدم الثوم للعناية بالأظافر؟

الثوم غني بالمركبات الكبريتية، التي تُساهم في تحسين صحة الأظافر ومنع التقصف. كما أنه يحتوي على السيلينيوم، الذي يعزز من قوة الأظافر ويساعد في تحفيز نموها.

طريقة استخدام الثوم لصحة الأظافر

إليك خطوات بسيطة للاستفادة من خصائص الثوم:

إعداد الثوم: قم بتقشير فص من الثوم وهرسه حتى يصبح عجينة ناعمة.

قم بتقشير فص من الثوم وهرسه حتى يصبح عجينة ناعمة. الوضع على الأظافر: ضع العجينة مباشرة على الأظافر واتركها لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة.

ضع العجينة مباشرة على الأظافر واتركها لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة. غسل الأظافر: بعد انتهاء المدة المحددة، اغسل يديك جيدًا بالماء الفاتر لإزالة بقايا الثوم.

بعد انتهاء المدة المحددة، اغسل يديك جيدًا بالماء الفاتر لإزالة بقايا الثوم. الترطيب: يُفضل وضع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على الأظافر بعد غسيلها، لترطيبها وإضافة لمعان صحي.

نصائح إضافية للعناية بالأظافر

استخدم قفازات أثناء القيام بالأعمال المنزلية لحماية الأظافر من الكيماويات القاسية. احرص على ترطيب الأظافر بشكل منتظم باستخدام كريمات الترطيب أو الزيوت الطبيعية. تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن لدعم صحة الأظافر والجسم بشكل عام.

باستخدام الثوم بانتظام في روتين العناية الخاصة بك، يمكن أن تلاحظ تحسنًا ملموسًا في مظهر وصحة أظافرك.