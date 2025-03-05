أسباب جفاف اليدين وكيفية التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 03:55 صباحاً - أسباب جفاف اليدين

إن جفاف اليدين يعد من المشاكل الجلدية الشائعة التي يواجهها الكثيرون، ويمكن أن يكون له أسباب متعددة تؤدي إلى فقدان الجلد لرطوبته الطبيعية. من أبرز هذه الأسباب:

التعرض للعوامل البيئية

التعرض المستمر للرياح الباردة أو الطقس الجاف، حيث يتسبب الهواء الجاف في تبخير الرطوبة من سطح الجلد.

التعرض المفرط لأشعة الشمس بدون استخدام واقي شمس يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد وفقدان مرونته.

التعامل اليومي مع المواد الكيميائية

استخدام المنظفات والمطهرات القوية التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية من الجلد.

التعرض للمواد الكيماوية في بيئة العمل مثل الزيوت الصناعية أو المذيبات.

العادات الجلدية الخاطئة

غسل اليدين بالماء الساخن بصفة متكررة، مما يساهم في إزالة الزيوت الطبيعية من الجلد.

عدم ترطيب اليدين بشكل منتظم باستخدام كريمات الترطيب المناسبة بعد غسلها.

كيفية التعامل مع جفاف اليدين

يمكن التعامل مع مشكلة جفاف اليدين باتباع مجموعة من الخطوات الوقائية والعلاجية لتحسين الحالة والحفاظ على صحة الجلد:

استخدام المرطبات المناسبة

اختيار كريمات ترطيب تحتوي على مكونات مغذية مثل الجليسرين وزبدة الشيا من أجل الحفاظ على نضارة الجلد.

تطبيق المرطب مباشرة بعد غسل اليدين للحفاظ على الرطوبة.

تجنب الأسباب المسببة للجفاف

ارتداء قفازات أثناء استخدام المواد الكيميائية للحماية من تأثيراتها الضارة.

استبدال الماء الساخن بالماء الفاتر عند غسل اليدين.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن

شرب كميات كافية من الماء يومياً لضمان ترطيب الجسم من الداخل.

تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل الأسماك والمكسرات التي تساعد في تحسين صحة الجلد.

باتباع هذه التوجيهات، يمكن التخفيف من مشكلة جفاف اليدين وتحسين حيوية الجلد ونعومته بشكل ملحوظ.