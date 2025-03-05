كيفية التعامل مع حساسية الحنجرة وطرق الوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 01:53 صباحاً - ما هي حساسية الحنجرة وأسبابها؟

حساسية الحنجرة تحدث بسبب تفاعل الجهاز المناعي بشكل مفرط مع بعض المواد التي يتم استنشاقها أو تناولها. من بين الأسباب الشائعة لحساسية الحنجرة يمكن أن تجد الغبار، وحبوب اللقاح، والعطور، وبعض الأطعمة. تؤدي هذه المواد إلى الالتهاب والتهيُّج في منطقة الحنجرة، مما يسبب الشعور بالحكة والألم وصعوبة في البلع.

أعراض حساسية الحنجرة

تتفاوت أعراض حساسية الحنجرة من شخص لآخر، وقد تشمل:

حكة أو تهيُّج في الحنجرة

صعوبة في البلع

السعال المستمر

بحة في الصوت

احتقان الحلق

طرق التعامل مع حساسية الحنجرة

التجنب

أهم خطوة للتعامل مع حساسية الحنجرة هي تجنب المواد المسببة للحساسية. إذا كان الغبار هو السبب، يجب الحرص على تنظيف المنزل بانتظام وتهويته جيدًا. أما في حالة حساسية الطعام، يجب الانتباه إلى مكونات الطعام وتجنب الأطعمة المثيرة للحساسية.

استخدام العلاجات المهدئة

يوجد العديد من الأدوية التي تساعد في التخفيف من أعراض حساسية الحنجرة، مثل مضادات الهيستامين والأدوية المهدئة التي تباع بدون وصفة طبية. يُفضَّل استشارة الطبيب قبل استخدامها لضمان السلامة والفعالية.

طرق الوقاية من حساسية الحنجرة

الحفاظ على نظافة البيئة

من المهم الحفاظ على نظافة المنزل والمكان الذي تعمل أو تتواجد فيه. استخدام منقيات الهواء وتهوية المنزل بشكل مستمر يمكن أن يقلل من تركيز المواد المسببة للحساسية في الهواء.

اتباع نظام غذائي صحي

التغذية السليمة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الجهاز المناعي وتقليل احتمالية الإصابة بالحساسية. من المفيد تجنب الأطعمة المصنعة وزيادة تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالفيتامينات.

شرب السوائل بكثرة

الحفاظ على رطوبة الجسم يعتبر أمرًا ضروريًا للحد من تهيج الحنجرة. ينصح بشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، بالإضافة إلى استخدام المشروبات الدافئة مثل الشاي بالأعشاب.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل احتمالية الإصابة بحساسية الحنجرة والتحكم في الأعراض إذا كنت تعاني منها. دائمًا ما يُنصح بالتوجيه الطبي لمعرفة السبب الدقيق للحساسية والحصول على العلاج المناسب.