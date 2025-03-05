سهير بن عمارة ترفض مقارنتها بالفنانة السورية منى واصف

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 01:53 صباحاً - رفضت الفنانة التونسية سهير بن عمارة إجراء أي مقارنة بينها وبين الفنانة السورية منى واصف، فيما يتعلق بأدائها لشخصية “هند بنت عتبة” في مسلسل “معاوية”، الذي سيعرض في رمضان 2025.

وأشارت سهير إلى أن كل عمل درامي يتميز بطابعه الخاص، بسبب الاختلافات الزمنية والثقافية بين الفيلم والمسلسل.

وفي حديثها مع برنامج “رمضان شو”، أكدت بن عمارة أن تجسيد شخصية هند كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لها، موضحة أنها اختارت عدم مشاهدة أي أعمال تاريخية سابقة تناولت الشخصية، لتفادي التأثر بأداء الآخرين. وقالت: “بكل تواضع، فضلت أن أقدم الشخصية برؤيتي الخاصة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية”.

كما تناولت الجدل الذي رافق عرض مسلسل “معاوية”، مشيرة إلى أنه كان متوقعًا نظرًا لحساسية الموضوع والأحداث التاريخية التي يتناولها. ومع ذلك، تلقت ردود فعل إيجابية وإشادات واسعة بأدائها من مختلف الدول العربية، مما يعكس التفاعل الكبير مع العمل.

وأكدت بن عمارة على أهمية السياق التاريخي الذي يقدمه المسلسل، حيث يتناول حياة الخليفة.