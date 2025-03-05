طالبة تقاضي مدرستها بسبب “سبب غير معتاد”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 01:53 صباحاً - في خطوة قد تثير استغراب الكثيرين، قامت طالبة أمريكية تُدعى أليشا أورتيز، تبلغ من العمر 19 عامًا من ولاية كونيتيكت، برفع دعوى قضائية ضد مدرستها الثانوية السابقة “هارتفورد العامة” بسبب الأضرار العاطفية التي تعرضت لها نتيجة “الإهمال”.

وفقًا لموقع “أوديتي سنترال”، وعلى الرغم من تخرجها بمرتبة الشرف في يونيو 2023 وحصولها على منحة دراسية للجامعة، تدعي أليشا أنها كانت شبه أميّة عند تخرجها.

وتزعم الطالبة السابقة أن المدرسة لم تدعم احتياجاتها التعليمية بشكل كافٍ طوال فترة دراستها، رغم أنها كانت تعاني من صعوبات في التعلم منذ صغرها، خاصة بعد انتقالها من بورتو ريكو في سن الخامسة.

وتشير أليشا إلى أنها كانت تكافح لإمساك قلم رصاص، وأن مهاراتها في القراءة كانت تعادل مستوى طفل في الصف الأول.

وعلى الرغم من طلبها لإجراء اختبار إضافي لمعالجة هذه القضايا، لم يتم إجراء التقييمات إلا قبل شهر من تخرجها، حيث تم اكتشاف العجز الكبير في تحصيلها الدراسي.

عرضت إدارة المدرسة تأجيل تخرجها وتقديم خدمات تعليمية مكثفة، لكنها رفضت، إذ شعرت أن المدرسة كان لديها 12 عامًا لدعمها.