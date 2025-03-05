دوري أبطال أوروبا: آرسنال يكتسح آيندهوفن بسباعية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 12:55 صباحاً - بات فريق آرسنال الإنكليزي بحكم المتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم دون انتظار مباراة العودة بعدما اكتسح مضيفه آيندهوفن الهولندي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ 16.

سجل هدف آيندهوفن نوا لانج من ضربة جزاء (د 43) وسجل أهداف آرسنال جوراين تيمبير (د 18) و إيثان نوانيري (د 21) وميكيل ميرينو (د 31) و مارتن اوديجارد (47 و73) ولياندرو تروسارد (د 48) وريكاردو كالافيوري (د 85).