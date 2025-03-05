دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يحقق المطلوب أمام أتلتيكو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 12:55 صباحاً - فاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بعد مباراة قوية من الطرفين.

لم ينتظر ريال مدريد سوى 4 دقائق حيث توغّل رودريجو وأطلق بيساره صاروخاً لا يردّ لينتفضّ أتلتيكو مدريد ويردّ جوليان ألفاريز بنفس الطريقة تفريباً ويسجل التعادل (د 32).

في الشوط الثاني استفاد ريال مدريد من فارق اللياقة البدنية، ونجح المغربي إبراهيم دياز بالتوغل في منطقة أتلتيكو وأرسل كرة زاحفة رجحت كفة الريال (د 55).