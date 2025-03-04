كوبارسي: خط دفاع برشلونة يشهد منافسة كبيرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:59 مساءً - تحدث باو كوبارسي، مدافع برشلونة، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام بنفيكا، غداً الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كوبارسي في المؤتمر الصحفي: “كانت مباراتنا في مرحلة الدوري صعبة كما رأيتم، لقد أهدرنا العديد من الفرص، وغداً سنحاول الحفاظ على نظافة شباكنا”.

وأضاف: “لا ماسيا؟ لقد شاركت غرفة تبديل الملابس مع لاعبين من الأكاديمية، وهو ما يجعل الحياة معاً أسهل، ولكن هناك مزيج من الخبرة والشباب، لا نتحدث كثيراً عما نعيشه، لكنه أمر لا يصدق، إنه مصدر فخر أن نرى الدعم الذي يقدمه لنا برشلونة”.

واستكمل: “لقد لعبت معظم الموسم، ولكنني أشعر براحة كبيرة مع إريك جارسيا وإينيجو مارتينيز ورونالد أراوخو، نحن جميعاً نلعب بمستوى رائع، إنه مركز تنافسي للغاية ونحن نبذل قصارى جهدنا”.

وعن الشيء المفضل بالنسبة له، بين المشاركة الأولى والهدف الأول ولقب كأس السوبر، قال: “هذه هي الأشياء الثلاثة التي جعلتني أشعر بالفخر الشديد، إنه أمر رائع، المشاركة الأولى كانت مهمة للغاية، لكن اللقب الأول وكيفية فوزنا به كانا مذهلين”.

وفيما يخص التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أتم: “”باعتباري لاعباً في برشلونة، كنت أحلم بذلك منذ أن كنت صغيراً، إنه نادي حياتي وهدفي هو الفوز بأكبر عدد من الألقاب”.