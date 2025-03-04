العراق: إصابة طفلة واختفاء قائد شرطة في شجار عشائري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:59 مساءً - شهدت منطقة الكوفة في العراق شجارًا عشائريًا عنيفًا بين عشيرتي الحواتم والبو حداري، أسفر عن إصابة طفلة صغيرة برصاصة في رقبتها.

ووفقًا لمصدر أمني، استخدمت العشيرتان أسلحة متوسطة وخفيفة خلال النزاع.

وحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، أدت المشاجرة إلى اختفاء قائد شرطة النجف الجديد، اللواء محمد جابر ذياب، بالإضافة إلى ابن تيار الحكمة، محافظ النجف، يوسف الكناوي، دون أي معلومات عنهما.

ولم يتوقف الأذى عند هذا الحد، حيث أسفر النزاع أيضًا عن حرق شاب يعمل في توصيل الطلبات.

في سياق متصل، قامت قوة أمنية كبيرة بمداهمة منطقة الحادث واعتقال عدد من المشاركين في النزاع من كلا الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه النزاعات العشائرية ليست جديدة على العراق، حيث تحدث بين الحين والآخر.