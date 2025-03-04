6 مشروبات تُسبب العطش للصائم.. تجنبوها؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:59 مساءً - مشروبات تزيد من العطش أثناء الصيام

خلال شهر رمضان المبارك، يعتبر الترطيب أحد أهم الجوانب التي يجب مراعاتها للحفاظ على الصحة والرفاهية. في حين أن البعض قد يظن أن جميع أنواع المشروبات يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم، إلا أن هناك بعض المشروبات التي قد تؤدي في الواقع إلى زيادة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

أنواع المشروبات التي يجب تجنبها

للحد من الشعور بالعطش أثناء الصيام، يُفضل معرفة المشروبات التي يجب تجنبها، ومنها:

المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على كميات عالية من السكريات التي تزيد من الشعور بالعطش وتؤدي إلى جفاف الجسم.

تحتوي المشروبات الغازية على كميات عالية من السكريات التي تزيد من الشعور بالعطش وتؤدي إلى جفاف الجسم. عصائر الفواكه المحلاة: العصائر التجارية عادةً ما تكون مليئة بالسكر الذي يزيد من احتياج الجسم للماء.

العصائر التجارية عادةً ما تكون مليئة بالسكر الذي يزيد من احتياج الجسم للماء. المشروبات المحتوية على الكافيين: مثل القهوة والشاي، حيث يعمل الكافيين كمدر للبول مما يزيد من فقدان السوائل.

مثل القهوة والشاي، حيث يعمل الكافيين كمدر للبول مما يزيد من فقدان السوائل. المشروبات الرياضية: تحتوي على نسبة عالية من السكريات والأملاح التي قد تؤدي إلى زيادة العطش.

تحتوي على نسبة عالية من السكريات والأملاح التي قد تؤدي إلى زيادة العطش. المشروبات الكحولية: على الرغم من أنها ليست شائعة بين الصائمين، إلا أنها تسبب جفاف الجسم ويجب تجنبها تمامًا.

على الرغم من أنها ليست شائعة بين الصائمين، إلا أنها تسبب جفاف الجسم ويجب تجنبها تمامًا. مشروبات الطاقة: غنية بالكافيين والسكر مما يجعلها غير مناسبة للاستهلاك قبل أو بعد الصيام.

نصائح للترطيب الجيد

للحفاظ على ترطيب جيد خلال ساعات الصيام، يُفضل اتباع النصائح التالية:

تناول كميات كافية من المياه بين فترتي الإفطار والسحور.

اختيار المشروبات الطبيعية والخالية من السكر مثل الماء وعصائر الفواكه الطبيعية.

تجنب الأطعمة المالحة والحرص على الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضار.

من خلال تجنب المشروبات المذكورة والالتزام بالنصائح البسيطة لترطيب الجسم، يمكن للصائم تقليل شعوره بالعطش والحفاظ على أداء جسمه بشكل صحي خلال شهر رمضان.