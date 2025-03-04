ما هو الفرق بين مسلسلي “تحت الأرض” و”تحت سابع أرض”؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:59 مساءً - يشهد الموسم الدرامي الرمضاني الحالي عرض مسلسليْن سوريين يحملان أسماءً متشابهة، وهما “تحت سابع أرض” و”تحت الأرض”، مما أدى إلى حدوث لبس لدى بعض المتابعين. فما هو الفرق بينهما؟

كان صُنّاع العملين على دراية بتشابه أسماء مسلسليهما منذ وقت مبكر، ومع ذلك اختاروا الاستمرار في هذا التقارب. في الواقع، كان اسم “تحت سابع أرض” في البداية “فرق عملية” قبل أن يتم تغييره إلى الاسم الحالي.

يبدو أن الاسم القديم كان أكثر ملاءمة لأحداث مسلسل “تحت سابع أرض”، الذي يروي جزءًا رئيسيًا من قصته حول مكتب لتحويل الأموال يديره صاحبه مع شركاء آخرين، حيث يقومون بسرية بتشغيل مطبعة لتزوير العملة.

يتصدر الثنائي تيم حسن وكاريس بشار قائمة أبطال مسلسل “تحت سابع أرض”، مما يتيح للمشاهدين الإشارة إلى المسلسل باسم أحدهما، خاصةً أن تيم حسن اعتاد على الظهور في بطولة مسلسل رمضاني كل عام في السنوات الأخيرة.

تدور أحداث “تحت سابع أرض” في فترة سورية معاصرة، حيث يتناول قضايا الفساد والصراعات الاجتماعية في أحد أحياء دمشق الشعبية، بالإضافة إلى معاناة السوريين في ظروف معيشية صعبة للغاية.

إلى جانب تيم حسن وكاريس بشار، يشارك في المسلسل أيضًا: منى واصف، أنس طيارة، وغيرهم.