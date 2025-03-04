فوائد استخدام المستكة عند اعداد طعامك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:53 مساءً - ما هي المستكة؟

المستكة هي راتنج طبيعي يتم استخراجه من شجرة المستكة المعروفة علمياً باسم “Pistacia lentiscus”. يتميز هذا الصمغ برائحته الزكية ونكهته الفريدة التي تضيف طعماً خاصاً ومميزاً للأطعمة. تُستخدم المستكة في العديد من المطابخ العالمية وفي الطب التقليدي بفضل فوائدها الصحية العديدة.

الفوائد الصحية لاستخدام المستكة

تعتبر المستكة واحدة من المكونات التي تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية عند إضافتها إلى الطعام. فيما يلي بعض هذه الفوائد:

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

المساهمة في تهدئة اضطرابات المعدة وعسر الهضم.

المساعدة في تقليل الانتفاخ والغازات.

تعزيز عمل الأمعاء والحفاظ على صحتها.

2. دعم صحة الفم والأسنان

تقليل نشاط البكتيريا المسببة للتسوس.

مكافحة رائحة الفم الكريهة.

المساهمة في تقوية اللثة والأسنان.

3. تعزيز نظام المناعة

تحتوي المستكة على مضادات أكسدة طبيعية تساعد في تعزيز نظام المناعة ومحاربة الالتهابات. هذا يساعد في الحفاظ على جسم صحي وقوي.

طرق استخدام المستكة في الطهي

يمكن استخدام المستكة في إعداد مجموعة متنوعة من الأطباق والحلويات. يتطلب الأمر عادة طحن المستكة إلى مسحوق ناعم قبل إضافتها إلى الطعام. وفيما يلي بعض الطرق الشائعة لاستخدامها:

إضافتها إلى الحلويات الشرقية مثل البسبوسة والكنافة لتعزيز النكهة.

استخدامها في طهي الأطعمة الشهية مثل الأرز واللحوم لإضفاء رائحة مميزة.

دمجها مع المشروبات مثل القهوة لتحسين الطعم وإضافة نكهة غنية.

في الختام، يعتبر استخدام المستكة في الطهي إضافة ممتازة ليست فقط لتعزيز النكهة بل للاستفادة من فوائدها الصحية المتعددة. فهي حقاً مكون طبيعي يمكن أن يعطي أطباقك لمسة خاصة وفريدة.