هل يؤثر الصيام على الصحة العقلية لكبار السن؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:53 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان، يطرح الكثيرون تساؤلات حول تأثير الصيام على الصحة بشكل عام، وخاصة بالنسبة لكبار السن. على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للصيام، إلا أن تأثيره على الصحة العقلية للمسنين يتطلب دراسة دقيقة، خاصة في ظل التغيرات الجسدية والنفسية التي قد تصاحب تقدم العمر.

تشير الدراسات الطبية إلى أن الصيام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الدماغ بشكل عام. فقد أظهرت الأبحاث أن الصيام قد يعزز من تجديد خلايا الدماغ ويحسن الذاكرة. ومع ذلك، قد يختلف هذا التأثير بالنسبة لكبار السن الذين قد يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو تراجع في وظائف الدماغ.

من ناحية أخرى، قد يجد كبار السن صعوبة في تحمل ساعات الصيام الطويلة، مما قد يؤدي إلى تدهور حالتهم المزاجية نتيجة الجوع أو الجفاف. كما أن الحرمان من الطعام والماء قد يزيد من مستويات القلق والاكتئاب، مما يؤثر سلبًا على صحتهم العقلية.

ينصح الأطباء كبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية أو عقلية بالتشاور مع طبيبهم قبل البدء في الصيام. ومن الأفضل أن يكونوا تحت إشراف طبي خلال الشهر الفضيل لضمان عدم تأثير الصيام سلبًا على صحتهم العقلية والجسدية.

كما يُوصى بمراقبة نمط الحياة والتغذية لضمان تلبية احتياجاتهم الصحية خلال فترة الصيام.