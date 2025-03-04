داليا مصطفى تلتزم الصمت حيال شائعات انفصالها عن شريف سلامة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:53 مساءً - اختارت الفنانة داليا مصطفى عدم التعليق على الشائعات التي تتحدث عن انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، مشددة على ضرورة أن تبقى حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء.

وفي تصريحاتها خلال برنامج تلفزيوني، قالت: “هذه حياتي الشخصية، وليس من حق أي شخص أن يعرف تفاصيلها”. وأضافت: “هل من المعقول أن أسأل أي شخص في الشارع عن ما يحدث في بيته؟”.

وعن استفسارات متابعيها على “إنستغرام”، أوضحت داليا أنها شعرت بالاضطرار للرد على تلك الأسئلة المتكررة، رغم تفضيلها عدم الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة، مشيرة إلى أنها لم تجد بديلاً عن الإجابة بسبب تكرار تلك الاستفسارات.

ومن الجدير بالذكر أن شائعات طلاق الثنائي شريف سلامة وداليا مصطفى قد انتشرت، حيث قيل إن الانفصال لم يتم بشكل رسمي بعد، ولكن تم الاتفاق عليه.

وتشير التقارير المتداولة إلى أن أسباب انفصال الثنائي الفني تعود إلى عدم دعم شريف سلامة لزوجته خلال محنتها الأخيرة بعد إعلانها إصابتها بمرض السكري.