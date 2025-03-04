ارتباط النظام الغذائي الغربي أثناء الحمل باضطراب فرط النشاط

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة دنماركية حديثة أن اتباع الأم لنظام غذائي غربي أثناء الحمل، غني بالدهون والسكريات وفقير بالمكونات الطازجة، قد يزيد من خطر إصابة الطفل باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) أو التوحد.

أجرى فريق بحثي من جامعة كوبنهاغن ومركز الربو للأطفال ومستشفى هيرليف وغينتوفتي، دراسة شملت بيانات أكثر من 60 ألف أم وطفل، ووجدوا ارتباطًا واضحًا بين التغذية غير الصحية للأم خلال الحمل وزيادة خطر الاضطرابات العصبية لدى الأطفال.

بحسب الباحث الرئيسي د. ديفيد هورنر، فإن الالتزام بنظام غذائي غربي أثناء الحمل قد يزيد خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة بنسبة 66% والتوحد بنسبة 122%. لكن في المقابل، حتى التعديلات الغذائية البسيطة نحو نظام صحي يمكن أن تقلل من هذه المخاطر.

أكدت الدراسة أن تأثير النظام الغذائي على اضطرابات النمو العصبي يكون أكثر وضوحًا خلال الثلث الأول والثاني من الحمل، حيث يكون الدماغ أكثر حساسية للعوامل الغذائية، وفقًا لما أوضحه الباحث المشارك د. مورتن أريندت راسموسن.

تشير هذه النتائج إلى أهمية اتباع الحوامل لنظام غذائي متوازن لدعم صحة الطفل العصبية، مما قد يحد من خطر الإصابة بهذه الاضطرابات.