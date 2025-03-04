متى يصبح الصيام خطراً على مرضى السكري؟.. أطباء يجيبون

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُقبل المسلمون حول العالم على الصيام خلال شهر رمضان، ومن بينهم مرضى السكري، مما يتطلب تخطيطًا دقيقًا لضمان سلامتهم. في هذا السياق، يقدم الأطباء نصائح مهمة لتمكينهم من الصيام بأمان دون تعريض صحتهم للخطر.

يؤكد د. أسامة الخطيب، أخصائي أمراض الباطنية والسكري، على ضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام لتقييم الحالة الصحية وضبط جرعات الأدوية أو الأنسولين، تفاديًا لاضطرابات السكر في الدم. كما ينصح بمراقبة مستوى السكر بانتظام، خاصة في الأيام الأولى من الصيام.

يشدد الخطيب على أهمية كسر الصيام بثلاث تمرات مع كوب ماء أو لبن قليل الدسم، ثم تناول وجبة متوازنة غنية بالبروتين (كاللحوم أو الأسماك) والنشويات المعقدة (كالخبز الأسمر أو الأرز البني) مع الخضراوات. كما يوصي بتجنب الحلويات والمقليات، واستبدالها بخيارات صحية مثل الفواكه الطازجة، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.

أما السحور، فيجب أن يكون غنيًا بالبروتين والألياف، مثل البيض، الحبوب الكاملة، الزبادي، أو الشوفان، مع تجنب السكريات البسيطة التي قد تسبب تقلبات حادة في مستوى السكر، والابتعاد عن المشروبات الغازية والغنية بالكافيين.

توضح د. مروة الحسيني، أخصائية الباطنة العامة، أن المراقبة المستمرة لمستوى السكر ضرورية، خاصة عند الشعور بأعراض انخفاضه (كالدوخة والتعرق) أو ارتفاعه (كالعطش والإرهاق). وتنصح بضرورة الإفطار فورًا إذا انخفض السكر لأقل من 50 mg/dL أو ارتفع لأكثر من 350 mg/dL.

يشير الأطباء إلى أن صيام رمضان قد يكون خطيرًا على بعض المرضى، مثل المصابين بالسكري من النوع الأول الذين يعتمدون على جرعات عالية من الأنسولين، والذين يعانون من مضاعفات خطيرة كأمراض الكلى والقلب، أو من يتعرضون لنوبات هبوط أو ارتفاع متكررة في مستوى السكر.

باتباع هذه الإرشادات الطبية، يمكن لمرضى السكري الصيام بأمان، مع ضرورة المتابعة الدورية لحالتهم الصحية.