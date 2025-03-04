البيض التركي: وصفة سهلة ولذيذة لتجربة جديدة على مائدتك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

البيض التركي هو أحد الأطباق الشهيرة التي تتميز بنكهة غنية ومكونات بسيطة تجعله وجبة مثالية للإفطار أو حتى كوجبة خفيفة خلال اليوم. هذه الوصفة سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت، مما يجعلها خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن شيء سريع ولذيذ.

المكونات:

– 4 بيضات

– 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا

– 1 فلفل أخضر مفروم

– 1 طماطم مفرومة

– 2 فص ثوم مفروم

– ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

– ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

– نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (اختياري)

– بقدونس طازج مفروم للتزيين

طريقة التحضير:

1. في مقلاة غير لاصقة، قم بتسخين الزبدة أو زيت الزيتون على نار متوسطة.

2. أضف البصل المفروم وقلبه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.

3. أضف الفلفل الأخضر والثوم المفروم وقلب المكونات معًا لمدة دقيقتين حتى تتحرر النكهات.

4. أضف الطماطم المفرومة واتركها على النار حتى تنضج وتصبح طرية.

5. قم بتتبيل الخليط بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار إذا كنت تفضل ذلك.

6. افرد الخليط في المقلاة بشكل متساوٍ، ثم قم بكسر البيض فوقه بحيث يكون كل بيضة في مكان مختلف من المقلاة.

7. غطّ المقلاة واترك البيض ينضج على نار هادئة حتى يتماسك البياض ويصبح الصفار كما تفضل (سائل أو جامد).

8. رش البقدونس المفروم فوق البيض قبل التقديم.