نصائح مهمة في رمضان لتجنّب عسر الهضم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني العديد من الصائمين من اضطرابات هضمية بعد الإفطار، مثل الانتفاخ، الحموضة، وعسر الهضم، مما يسبب شعورًا بالثقل والانزعاج. وترجع هذه المشكلات غالبًا إلى تناول الطعام بسرعة أو الإفراط في تناول أطعمة غير مناسبة للمعدة بعد فترة الصيام الطويلة.

ولتفادي هذه المشكلات، يوصي الأطباء باتباع بعض العادات الغذائية الصحيحة التي تساعد على تحسين الهضم خلال شهر رمضان.

بدلًا من تناول وجبة كبيرة دفعة واحدة، يُفضل تقسيم الإفطار إلى مرحلتين. يمكن البدء بتناول التمر مع كوب من الماء أو الحليب، ثم الانتظار بضع دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية. يمنح هذا الأسلوب المعدة فرصة للاستعداد لهضم الطعام بكفاءة، مما يقلل من الضغط المفاجئ على الجهاز الهضمي.

يُعد المضغ الجيد من العادات الضرورية لتسهيل الهضم ومنع الانتفاخ والغازات. فتناول الطعام بسرعة دون مضغ كافٍ يجعل المعدة تبذل مجهودًا إضافيًا لتكسير الطعام، مما قد يؤدي إلى عسر الهضم. لذا، يُنصح بتناول الطعام ببطء، ما يساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية وتحسين عملية الهضم بشكل طبيعي.

تعد الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل المقليات والأكلات الدسمة، من أبرز مسببات عسر الهضم، حيث تؤدي إلى الشعور بالثقل والانزعاج بعد الإفطار. لذلك، يُفضل استبدالها بأطعمة مشوية أو مطهية بطرق صحية مثل السلق أو الطهي بالبخار، لأنها تكون أخف على المعدة وأسهل في الهضم.

تسبب المشروبات الغازية انتفاخ المعدة واضطرابات هضمية نظرًا لاحتوائها على غازات ومواد قد تهيّج المعدة. كما أن المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي، قد تزيد من حموضة المعدة، خاصةً عند تناولها مباشرة بعد الإفطار. لذلك، من الأفضل استبدالها بمشروبات طبيعية، مثل العصائر الطازجة أو الأعشاب الدافئة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

لضمان هضم صحي خلال شهر رمضان، يُفضل الحفاظ على توازن الوجبات، وتناول كميات معتدلة من الطعام، مع شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لدعم عملية الهضم والتقليل من مشاكل الجهاز الهضمي.