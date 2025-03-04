لعلاج فقر الدم… تجنّبي هذه الأطعمة مع مكمّل الحديد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتبر الحديد من العناصر الأساسية لعلاج فقر الدم، إذ يساعد في تكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الجسم. لكن لتحقيق أقصى استفادة من مكملات الحديد، من الضروري تجنب بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تعيق امتصاصه، مما يقلل من فعالية العلاج ويؤدي إلى استمرار أعراض نقص الحديد مثل الإرهاق، شحوب الوجه، وتساقط الشعر.

يحتوي الحليب، الزبادي، والجبن على كميات كبيرة من الكالسيوم، الذي يتداخل مع امتصاص الحديد في الأمعاء، مما يقلل من وصوله إلى الدم. لذا، يُوصى بالابتعاد عن تناول منتجات الألبان قبل أو بعد مكملات الحديد بساعتين على الأقل.

تحتوي هذه المشروبات على التانينات والكافيين، وهما مركّبان يرتبطان بالحديد في المعدة، مما يقلل من امتصاصه بشكل كبير. وتشير الدراسات إلى أن كوبًا واحدًا من الشاي أو القهوة قد يخفض امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 60%. لذا، يُفضل تجنب هذه المشروبات قبل وبعد تناول مكملات الحديد بساعتين، واستبدالها بمشروبات غنية بفيتامين C، مثل العصائر الطبيعية، لتعزيز امتصاص الحديد.

رغم فوائدها للجهاز الهضمي، فإن الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز، الأرز، والبقوليات قد تؤثر سلبًا على امتصاص الحديد. حيث ترتبط الألياف غير القابلة للذوبان بجزيئات الحديد، مما يقلل من امتصاصه في الأمعاء.

تحتوي المشروبات الغازية على الفوسفات، الذي يتداخل مع امتصاص المعادن في الجسم، بما في ذلك الحديد. أما مكملات الكالسيوم، فهي من أقوى العوامل التي تعيق امتصاص الحديد، لذا يجب تجنب تناولها في الوقت نفسه مع مكملات الحديد.

لضمان امتصاص أفضل للحديد، يُفضل تناوله على معدة فارغة أو مع الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل الحمضيات والفراولة، مع تجنب الأطعمة والمشروبات التي تعيق امتصاصه.