رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام “الاتحادية للموارد البشرية”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسومًا اتحاديًا يقضي بترقية سعادة فيصل سعيد عبيد المهيري وتعيينه مديرًا عامًا للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ويتمتع المهيري بخبرة واسعة في مجالات الموارد البشرية وتمكين الكفاءات الوطنية، حيث شغل عدة مناصب قيادية في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. من بين أبرز مناصبه، توليه منصب المدير التنفيذي للعمليات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الموارد البشرية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمله كمدير تنفيذي للتطوير الوظيفي في مؤسسة الإمارات للاتصالات.

كما ساهم المهيري في تطوير مشاريع وبرامج استراتيجية لتعزيز كفاءة الموارد البشرية والتمكين المؤسسي. ويحمل درجة الماجستير في النظم الهندسية، إلى جانب درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية في الشارقة.