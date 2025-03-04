وجبة سحور مثالية: سرّ الطاقة والتركيز في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:59 مساءً - متابعة- بتول ضوا

وجبة السحور هي واحدة من أهم الوجبات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة الصائم على تحمل ساعات الصيام الطويلة. لتكون وجبة السحور صحية ومفيدة، يجب أن تتوفر فيها عدة شروط أساسية تضمن الحفاظ على الطاقة والترطيب طوال اليوم.

أولاً، يجب أن تحتوي وجبة السحور على الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر أو الشوفان، والتي تمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. ثانيًا، من المهم إضافة البروتينات مثل البيض أو الجبن أو اللبن، حيث تساعد البروتينات في الحفاظ على العضلات وتقليل الشعور بالجوع.

ثالثًا، لا تنسَ أهمية الخضروات والفواكه في وجبة السحور، فهي غنية بالألياف التي تعزز عملية الهضم وتقلل من الإمساك. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخضروات والفواكه على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام.

رابعًا، تجنب الأطعمة المالحة أو المقلية في وجبة السحور، حيث يمكن أن تسبب العطش الشديد خلال النهار. بدلًا من ذلك، اختر الأطعمة الطازجة والمشوية. وأخيرًا، تأكد من شرب كمية كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لضمان ترطيب الجسم بشكل جيد.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تحضير وجبة سحور صحية تمنحك الطاقة والحيوية طوال يوم الصيام، مما يجعل شهر رمضان تجربة مريحة ومفيدة للجسم.