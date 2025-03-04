لويس إنريكي يكشف الفوارق بين باريس سان جيرمان وليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:59 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ليفربول، التي ستقام غداً الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا..

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال إنريكي: “تنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام أكثر فريق متماسك في أوروبا، ولكنها حافز لنا أيضاً لإثبات أننا فريق على أعلى مستوى”.

وأشار: “ليفربول من أفضل أندية أوروبا في السنوات الأخيرة، وحقق لقب دوري الأبطال قبل سنوات قليلة، ويضم العديد من اللاعبين المميزين مثل محمد صلاح الذي يتوهج بأرقام استثنائية في المواسم الأخيرة”.

واستدرك: “لكن ليفربول لا يعتمد على صلاح فقط، بل هناك فوارق بسيطة بيننا وبينهم، فنحن نميل للاستحواذ والدفاع ككتلة واحدة بينما لا يحتاج الفريق الإنكليزي للكرة كثيراً لتشكيل خطورة، لأن لديهم ثلاثي هجومي أشبه بالطائرات المقاتلة، سريعة وخطيرة، لذا يجب أن نتسم باليقظة لإيقاف خطورتها”.

وأكمل: “ليفربول يبدو أقوى بدنياً، ولكن باريس لديه إيقاع هجومي وسريع، وأثق أنه بإمكاننا تقديم أفضل ما لدينا، إذا واصلنا بنفس المستوى في الفترة الأخيرة، فإنه بإمكاننا أن نواصل مشوارنا”.

وأكد: “أنا سعيد بثقة ودعم جماهيرنا، ومسرور أيضاً من اللهجة الإيجابية لوسائل الإعلام بشأن قدرتنا على التأهل، وبالتأكيد لدينا نقاط قوة أفضل من ليفربول، ولكن لن أكشف عنها في المؤتمر الصحفي بل سأنقلها للاعبين”.

وأتم لويس إنريكي: “كلما زاد معدل استحواذنا على الكرة كلما عانينا بمعدل أقل أمام ليفربول، ولكن لا مشكلة بالنسبة لي إذا تأهلنا بأداء سيء”.