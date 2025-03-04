السكتة القلبية المفاجئة: علامات تحذيرية قد تنقذ حياتك

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

السكتة القلبية المفاجئة هي حالة طبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة. على عكس النوبة القلبية، التي تحدث بسبب انسداد في الشرايين التاجية، فإن السكتة القلبية المفاجئة تكون نتيجة خلل في النظام الكهربائي للقلب، مما يؤدي إلى توقف مفاجئ في ضخ الدم إلى الجسم. معرفة العلامات التحذيرية يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت.

1. فقدان الوعي المفاجئ: يعد من أكثر العلامات وضوحًا، حيث يفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار.

2. توقف التنفس: قد يتوقف التنفس بشكل مفاجئ أو يصبح غير منتظم.

3. عدم استجابة المصاب: عند محاولة إيقاظ الشخص أو التواصل معه، لا يستجيب.

4. ألم في الصدر: قد يسبق السكتة القلبية ألم أو ضغط في الصدر، خاصة إذا كان مرتبطًا بمشكلة قلبية كامنة.

5. الدوخة أو الإغماء: قد يشعر الشخص بدوخة شديدة أو يفقد الوعي لفترة قصيرة قبل حدوث السكتة.

6. خفقان القلب: تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب قد يكون علامة على خلل في النظام الكهربائي للقلب.

– تاريخ عائلي: وجود تاريخ عائلي للسكتة القلبية أو أمراض القلب.

– أمراض القلب: مثل قصور القلب أو أمراض الشرايين التاجية.

– اضطرابات كهربائية القلب: مثل متلازمة كيو تي الطويلة.

– التدخين والسمنة: تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

– الإجهاد الشديد: قد يكون محفزًا لحدوث السكتة القلبية.

إذا شككت في إصابة شخص بالسكتة القلبية، اتصل بالطوارئ فورًا وقم ببدء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) حتى وصول المساعدة الطبية. استخدام جهاز صدمات القلب الكهربائي الخارجي (AED) إذا كان متاحًا يمكن أن ينقذ الحياة.

– فحوصات دورية: خاصة إذا كنت تعاني من عوامل خطر.

– حياة صحية: تناول طعام صحي، ممارسة الرياضة، وتجنب التدخين.

– إدارة الأمراض المزمنة: مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

السكتة القلبية المفاجئة قد تكون قاتلة، ولكن معرفة العلامات التحذيرية والعمل بسرعة يمكن أن ينقذ الأرواح. لا تتجاهل أي أعراض غريبة، واستشر الطبيب إذا كنت تعاني من أي مشاكل قلبية