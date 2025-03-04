الكشف عن آخر مستجدات مستقبل فينيسيوس جونيور

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات تجديد عقد البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مع ريال مدريد، وإمكانية انتقاله للدوري السعودي.

ووفقاً لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسبانية، فإن فينيسيوس لا يرفض اللعب بالدوري السعودي، لكنه يضع شرطاً من الصعب أن توافق عليه جهة التفاوض هناك.

وأشار البرنامج، إلى أن فينيسيوس يلعب على الحبلين بين ريال مدريد والسعودية، بعدما أوضح للمسؤولين في دوري روشن أنه لن يبقى هناك أكثر من سنتين أو 3 سنوات قبل العودة إلى أوروبا ومحاولة النجاح من جديد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يريد المسؤولون في الدوري السعودي التوقيع مع فينيسيوس بعقد مدته 5 سنوات.

في المقابل، قالت صحيفة “آس” الإسبانية: “فينيسيوس جونيور يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد. الطرفان اتفقا بشكل كامل على تمديد العقد.. ستُستأنف المحادثات في الصيف”.