رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام “الاتحادية للموارد البشرية”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن ترقية سعادة فيصل سعيد عبيد المهيري، وتعيينه في منصب مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وبحسب “وام”، شغل سعادة فيصل المهيري عدداً من المناصب القيادية في مجال الموارد البشرية وتمكين المواهب والكوادر الوطنية في عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، منها منصب المدير التنفيذي للعمليات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الموارد البشرية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى منصب المدير التنفيذي للتطوير الوظيفي في مؤسسة الإمارات للاتصالات.

وعمل سعادته على تطوير مشاريع وبرامج مؤسسية في مجال الموارد البشرية والتمكين المؤسسي، وهو حاصل على درجة الماجستير في النظم الهندسية ودرجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية بالشارقة.