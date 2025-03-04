رئيس “الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة” يدعو للإسهام في “وقف الأب”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

دعا معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جميع مكونات المجتمع من أفرادٍ ومؤسساتٍ وشركات، إلى الإسهام في حملة “وقف الأب”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوقٍ وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وبحسب “وام”، حث الدرعي، على المشاركة في هذه الحملة النبيلة، التي تفتح الباب واسعاً أمام الجميع للإسهام في ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي يقوم به الآباء في دولة الإمارات في توفير مناخٍ أسري مشجع وداعمٍ لصحة جميع أفراد المجتمع.

وقال: “ما أجمل أن نستذكر في هذا الشهر الكريم، وبهذا الشعار (يداً بيد)، تلك اليد الحانية التي أخذت بأيدينا نحو كل تميز، إنها يد الأب التي ما فتئت ممدودةً بالخير، والحنان والدعاء لأبنائها، والتي أنارت لنا الدروب، ودفعت عنا الخطوب، وهي التي تصمم المستقبل، وترسم المجد، وتخط النجاح، وتشير إلى كل ابن، وإلى كل خيرٍ وأمان”.

وأضاف أن الأب هو عمود المجتمع، ونواة الأسرة، والملهم والمعلم والمربي، مذكّرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “الوالد أوسط أبواب الجنة، (أي أعلاها وأفضلها)”، لافتا إلى أن وقف الأب، هو أعظم عرفانٍ يقدمه الابن لجميله، وأسمى ما يجسد البر له، لأنه هو الذي ربى ليكون الابن ولداً صالحاً يدعو له، ما يوجب أن يقابل الابن عطاء الأب بالعطاء، معتبرا أن وقف الأب دِينٌ ودَين، ووفاءٌ ودعاء، وعطاءٌ غير منقطع، وسائلا الله تعالى أن يتقبل من الأبناء وقفهم لآبائهم، وأن يكتب لهم أجورهم.

وتواصل حملة “وقف الأب” استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة “FathersFund.ae”، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن الإسهام من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (020340003518492868201 IBAN Number: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة “وقف الأب” إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة “أبي” أو “Father” عبر شبكتي “دو” و”اتصالات من e&” في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق “دبي الآن” DubaiNow تحت فئة “التبرعات”، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود” Jood.ae.