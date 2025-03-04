دوري أبطال أوروبا: آرسنال ضيفاً على آيندهوفن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

لن تكون رحلة آرسنال الإنكليزي سهلة إلى هولندا لملاقاة آيندهوفن في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

فريق آيندهوفن تأهل إلى دور الـ 16 عبر ملحق خروج المغلوب على حساب فريق جوفنتوس الإيطالي، حيث خسر أمامه ذهاباً 1-2 وفاز عليه إياباً 3-1، فيما تأهل فريق آرسنال مباشرة من مرحلة الدوري بتواجده في المركز الثالث بـ 19 نقطة.

مباريات الثلاثاء حسب توقيت مكة المكرمة

كلوب بروج- بلجيكا × أستون فيلا- إنكلترا- الساعة 20:45

آيندهوفن- هولندا × آرسنال- إنكلترا- الساعة 23:00

ريال مدريد- إسبانيا × أتلتيكو مدريد- إسبانيا- الساعة 23:00

بوروسيا دورتموند- ألمانيا × ليل- فرنسا- الساعة 23:00

مباريات الأربعاء

فينورد روتردام- هولندا × إنتر ميلان- إيطاليا- الساعة 20:45

بايرن ميونيخ- ألمانيا × باير ليفركوزن- ألمانيا- الساعة 23:00

باريس سان جيرمان- فرنسا × ليفربول- إنكلترا- الساعة 23:00

بنفيكا- البرتغال × برشلونة- إسبانيا- الساعة 23:00

وتجري مباريات إياب هذا الدور يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 آذار 2025.