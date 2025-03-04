دوري أبطال أوروبا: بوروسيا دورتموند يستضيف ليل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينتظر فريق بوروسيا دورتموند الألماني منافسه ليل الفرنسي، اليوم الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى دور الـ 16 على حساب سبورتينغ لشبونة بدور خروج المغلوب بالفوز ذهاباً 3-0 والتعادل السلبي إياباً، فيما تأهل فريق ليل مباشرة إلى دور الـ 16 باحتلاله المركز السابع بـ 16 نقطة.

مباريات الثلاثاء حسب توقيت مكة المكرمة

كلوب بروج- بلجيكا × أستون فيلا- إنكلترا- الساعة 20:45

آيندهوفن- هولندا × آرسنال- إنكلترا- الساعة 23:00

ريال مدريد- إسبانيا × أتلتيكو مدريد- إسبانيا- الساعة 23:00

بوروسيا دورتموند- ألمانيا × ليل- فرنسا- الساعة 23:00

مباريات الأربعاء

فينورد روتردام- هولندا × إنتر ميلان- إيطاليا- الساعة 20:45

بايرن ميونيخ- ألمانيا × باير ليفركوزن- ألمانيا- الساعة 23:00

باريس سان جيرمان- فرنسا × ليفربول- إنكلترا- الساعة 23:00

بنفيكا- البرتغال × برشلونة- إسبانيا- الساعة 23:00

وتجري مباريات إياب هذا الدور يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 آذار 2025.