فوائد الكركدية في علاج ارتفاع ضغط الدم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:55 صباحاً - اكتشاف الفوائد الصحية للكركدية

تعتبر الكركدية واحدة من الأعشاب الطبيعية المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، والتي تحظى بشعبية واسعة في العديد من الثقافات. من بين الاستخدامات الأكثر شيوعًا للكركدية هو دوره في دعم صحة القلب وتنظيم مستويات ضغط الدم.

كيف يساهم الكركدية في تنظيم ضغط الدم؟

تشير الدراسات إلى أن الكركدية يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع. يعتقد أن تأثيره يرجع إلى الخصائص المتعددة لمضادات الأكسدة والمركبات النباتية الفعّالة.

فوائد أخرى للكركدية

لا تقتصر فوائد الكركدية على خفض ضغط الدم فحسب، بل تشمل أيضًا:

تحسين صحة الجهاز المناعي بفضل محتواه الغني بفيتامين سي.

المساعدة في فقدان الوزن عن طريق تعزيز عملية الأيض.

دعم صحة الكبد والمساهمة في التخلص من السموم.

تخفيف التوتر والإجهاد بفضل تأثيره المهدئ.

كيفية تحضير مشروب الكركدية

للاستفادة من فوائد الكركدية، يمكن تحضير مشروب ساخن أو بارد منه. إليك الطريقة البسيطة:

يغلى الماء في قدر على النار، ثم تضاف إليه زهور الكركدية المجففة.

يُغطى القدر ويُترك الخليط لينقع لمدة 5-10 دقائق.

يُصفى السائل لتحصيل الشاي النظيف.

يمكن إضافة العسل الطبيعي أو السكر حسب الرغبة لتحسين الطعم.

في الختام، يعتبر الكركدية خيارًا طبيعيًا وصحيًا لمن يسعون للحفاظ على ضغط دمهم ضمن المستويات الطبيعية، بالإضافة إلى فوائده الأخرى التي تدعم الصحة العامة. يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل استخدام أي عشبة طبيعية كجزء من العلاج.