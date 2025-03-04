كيف تتعامل مع من يتلاعب بك نفسياً؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:49 صباحاً - فهم التلاعب النفسي

يعتبر التلاعب النفسي أحد الأساليب التي يستخدمها بعض الأفراد للسيطرة على الآخرين وتحقيق مكاسب شخصية. قد يكون هذا التلاعب خفيًا وصعب الاكتشاف في البداية، ولكنه يمكن أن يترك تأثيرات سلبية عميقة على الشخص المستهدف. لذا، فهم طبيعة التلاعب النفسي يعد الخطوة الأولى للتعامل معه.

علامات التلاعب النفسي

من المهم أن تكون قادرًا على التعرف على العلامات التي قد تشير إلى أنك تحت تأثير التلاعب النفسي. إليك بعض العلامات الشائعة:

الشعور المستمر بالذنب دون سبب واضح.

الاعتماد المفرط على شخص واحد لاتخاذ القرارات.

الشعور باليأس بعد التفاعل مع شخص معين.

تغير في الصورة الذاتية وفقدان الثقة بالنفس.

كيف يمكن مواجهته؟

مواجهة التلاعب النفسي تحتاج إلى فهم قوي للذات وإجراء بعض الخطوات التي من شأنها تقديم المساعدة في تقليل تأثير هذا السلوك السلبي.

الخطوات الفعّالة

التوعية: ابدأ بتعليم نفسك عن الأساليب المختلفة للتلاعب النفسي وكيفية التعرف عليها.

وضع حدود: حدد بوضوح ما الذي تقبله وما الذي لا تقبله في العلاقات.

الحفاظ على الاستقلالية: اعمل على تحديد قيمك وأفكارك بعيدًا عن تأثير الشخص الذي يحاول التلاعب بك.

طلب الدعم: لا تتردد في التحدث مع أصدقاء موثوق بهم أو متخصصين إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى المساعدة.

التدوين: كتابة ما يحدث وكيف تشعر يمكن أن يساعدك في رؤية الوضع بوضوح وتحليل العلاقة.

أهمية الاهتمام بالنفس

أثناء التعامل مع شخص يتلاعب بك نفسياً، من الضروري أن تعتني بنفسك بشكل جيد. تأكد من تخصيص وقت للراحة والاستجمام والتركيز على الأنشطة التي تبعث فيك السعادة والراحة النفسية.

تذكر أن مواجهة التلاعب النفسي هي رحلة تتطلب صبرًا ومثابرة، لكن اتخاذ الخطوات المناسبة يمكن أن يحميك من التأثيرات السلبية لهذا السلوك.