دوري نجوم العراق (22): الطلبة يستقبل الشرطة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي الكرمة مع نوروز الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والطلبة مع الشرطة الساعة 22:30.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

زاخو × الميناء 1-0

القاسم × النجف 1-2

الزوراء × الكهرباء 3-0

نفط البصرة × كربلاء 0-0

نفط ميسان × الكرخ 1-2

ديالى× الحدود 2-0

القوة الجوية × النفط 0-0

أربيل × دهوك- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- زاخو: 45 نقطة

2- الزوراء: 43 نقطة

3- الشرطة: 38 نقطة

4- القوة الجوية: 38 نقطة

5- دهوك: 34 نقطة

6- الطلبة: 34 نقطة