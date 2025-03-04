نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (22): الطلبة يستقبل الشرطة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي الكرمة مع نوروز الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والطلبة مع الشرطة الساعة 22:30.
النتائج المسجلة في الجولة (22)
زاخو × الميناء 1-0
القاسم × النجف 1-2
الزوراء × الكهرباء 3-0
نفط البصرة × كربلاء 0-0
نفط ميسان × الكرخ 1-2
ديالى× الحدود 2-0
القوة الجوية × النفط 0-0
أربيل × دهوك- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- زاخو: 45 نقطة
2- الزوراء: 43 نقطة
3- الشرطة: 38 نقطة
4- القوة الجوية: 38 نقطة
5- دهوك: 34 نقطة
6- الطلبة: 34 نقطة