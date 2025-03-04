كيفية علاج عسر الهضم بالطرق الطبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:49 صباحاً - العلاج بالأعشاب الطبيعية

تُعتبر الأعشاب الطبيعية من الوسائل الفعّالة للتخفيف من أعراض عسر الهضم. كثير من الأشخاص يجدون راحة باستخدام بعض الأنواع من الأعشاب، مثل النعناع والزنجبيل والبابونج.

النعناع

النعناع يتميز بقدرته على تهدئة المعدة وتخفيف الشعور بالانتفاخ. يمكنك تحضير شاي النعناع عن طريق نقع الأوراق في ماء ساخن لبضع دقائق ثم تناوله بعد الوجبات.

الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهاب وقدرته على تحسين عملية الهضم. يمكن تناوله طازجًا أو على هيئة شاي، وذلك بمزج قطع الزنجبيل الطازجة بالماء الساخن.

البابونج

البابونج يُعتبر مهدئًا طبيعيًا ويساعد في تخفيف الاضطرابات المعوية. شُرب شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يساهم في تقليل مشاكل الهضم والنوم بشكل أفضل.

العلاج باستخدام تغييرات النظام الغذائي

تحسين النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في علاج عسر الهضم. إليك بعض النصائح الغذائية:

تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة والتي يمكن أن تزيد من الشعور بالامتلاء.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من وجبات كبيرة.

حافظ على شرب كميات كافية من الماء يوميًا، حيث أن الجفاف يمكن أن يعكر وظيفة الجهاز الهضمي.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرةً لتجنب اضطرابات الهضم الليلية.

اتباع نمط حياة صحي

نمط الحياة الصحي يلعب دورًا كبيرًا في تحسين عملية الهضم والوقاية من عسر الهضم. من خلال القيام ببعض التغييرات البسيطة، يمكن تحقيق نتائج ملموسة:

ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز نشاط الجهاز الهضمي.

تقليل التوتر والقلق من خلال تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنًا، حيث أن التدخين يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.

الحصول على قسط كافٍ من النوم لمساعدة الجسم على التعافي والهضم بشكل أفضل.

باتباع هذه الطرق الطبيعية، يمكن التخفيف من أعراض عسر الهضم والتمتع بجهاز هضمي أكثر صحة. تذكر دائمًا أهمية استشارة طبيب مختص قبل اتباع أي نظام علاجي جديد.