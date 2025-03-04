نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البحريني (12): الشباب يستضيف المحرق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُنجز مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، اليوم وغداً، فيلعب اليوم، الثلاثاء، الشباب مع المحرق الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة،وبنفس التوقيت يلتقي البحرين مع الأهلي، وعالي مع سترة.
وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأربعاء، فيلعب الساعة 21:30 أيضاً النجمة مع الرفاع، والمالكية مع الرفاع الشرقي، والخالدية مع المنامة.
ترتيب فرق المقدمة
1- المحرق: 26 نقطة
2- الخالدية: 24 نقطة
3- الشباب: 18 نقطة
4- الرفاع: 17 نقطة
5- المالكية: 17 نقطة