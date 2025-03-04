الدوري البحريني (12): الشباب يستضيف المحرق

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُنجز مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، اليوم وغداً، فيلعب اليوم، الثلاثاء، الشباب مع المحرق الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة،وبنفس التوقيت يلتقي البحرين مع الأهلي، وعالي مع سترة.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأربعاء، فيلعب الساعة 21:30 أيضاً النجمة مع الرفاع، والمالكية مع الرفاع الشرقي، والخالدية مع المنامة.

ترتيب فرق المقدمة

1- المحرق: 26 نقطة

2- الخالدية: 24 نقطة

3- الشباب: 18 نقطة

4- الرفاع: 17 نقطة

5- المالكية: 17 نقطة