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الدوري البحريني (12): الشباب يستضيف المحرق

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الدوري البحريني (12): الشباب يستضيف المحرق

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُنجز مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري البحريني بكرة القدم، اليوم وغداً، فيلعب اليوم، الثلاثاء، الشباب مع المحرق الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة،وبنفس التوقيت يلتقي البحرين مع ، وعالي مع سترة.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأربعاء، فيلعب الساعة 21:30 أيضاً النجمة مع الرفاع، والمالكية مع الرفاع الشرقي، والخالدية مع المنامة.

ترتيب فرق المقدمة
1- المحرق: 26 نقطة
2- الخالدية: 24 نقطة
3- الشباب: 18 نقطة
4- الرفاع: 17 نقطة
5- المالكية: 17 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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