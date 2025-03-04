“أدنوك” تؤسس شركة عالمية للكيماويات بقيمة تفوق 220 مليار درهم تحت اسم “مجموعة بروج الدولية”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة “أو إم في أكتينجيسيلشافت” (“أو إم في”) النمساوية أنهما ستدمجان حصتيهما في شركتَي “بروج بي إل سي” (“بروج”) و”بورياليس إيه جي” (“بورياليس”) لتأسيس “مجموعة بروج الدولية” التي ستستحوذ بعد ذلك على “شركة نوفا للكيماويات” التي يقع مقرها في أمريكا الشمالية مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار).

وبحسب “وام”، مع إضافة مشروع التوسعة “بروج 4” إليها، ستفوق قيمة “مجموعة بروج الدولية”220 مليار درهم وتصبح رابع أكبر مُنتِج للبولي أوليفينات في العالم. ستخضع “مجموعة بروج الدولية” لإدارة وملكية مشتركة من جانب كلٍ من “أدنوك” و”أو إم في”، وسيكون لها مقرَّان في فيينا وأبوظبي.

وضمن هذه الصفقة، ستقوم “أو إم في” بضخ 6.1 مليار درهم (1.6مليار يورو) نقداً في الكيان الجديد لمساواة حصتها مع حصة “أدنوك” في المجموعة التي ستتميز بهوامش ربح متوقعة ستكون من بين الأفضل في فئتها، مع إمكانية لتحقيق قيمة متوقعة من تكامل الأعمال تصل إلى 1.8 مليار درهم سنوياً، وستحقق نمواً في الأرباح لمساهمي “بروج بي إل سي” الحاليين، الذين سيمتلكون أسهماً في الشركة الجديدة (مجموعة بروج الدولية) التي سيتم إدراجها في “سوق أبوظبي للأوراق المالية”.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: “تماشياً مع رؤية القيادة ببناء وتعزيز شراكات دولية نوعية، نعمل على تنفيذ مشروعات واستثمارات استراتيجية تساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وترسيخ المكانةالرائدة عالمياً للدولة في مختلف القطاعات. وتشكل هذه الصفقات النوعية خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية ’أدنوك‘ للتوسع الدولي في مجال الكيماويات بالتزامن مع تعزيز نمو عمليات الشركة دولياً. واستناداً إلى شراكتنا الاستراتيجية الممتدة على مدار 25 عاماً مع ’أو إم في‘، نعمل على تأسيس شركة جديدة رائدة في قطاع البتروكيماويات تتميز بمحفظة منتجات عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة تتيح لها الوصول إلى أهم الأسواق العالمية.

ومن خلال الجمع بين المزايا الفريدة لشركات ’بروج‘ و’بورياليس‘ والاستحواذ على شركة ’نوفا‘، كلنا ثقة بأن هذه الخطوة الاستشرافية ستساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الكيماويات، وتحقيق هدف ’أدنوك‘بضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، ودعم جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكيماويات والمنتجات المرتبطة بها، والاستمرار في خلق وتعزيز القيمة وزيادة فرص النمو للمساهمين”.

وستستفيد “مجموعة بروج الدولية” من تكامل مزايا ونقاط قوة الشركات الثلاثة “بروج” و”بورياليس” و”نوفا” الرائدة في مجال البولي أوليفينات، بما يشمل المواد الخام التنافسية، والوصول المباشر إلى أسواق النمو، مع الاستفادة من التكنولوجيا عالمية المستوى،والريادة في تصنيع المنتجات القابلة لإعادة التدوير. كما ستستفيد الشركة الجديدة أيضاً من تكامل خطوط الإنتاج بدايةً من المنتجات الزراعية المبتكرة لشركة “بروج” إلى المواد المستخدمة في صناعة المنسوجات من شركة “بورياليس” وصولاً إلى حلول التغليف المستدامة التي تقدمها شركة “نوفا”.

ومن المتوقع نقل مشروع التوسعة “بروج 4″إلى المجموعة الجديدة في عام 2026 بقيمة تُقدَّر بنحو 27.5 مليار درهم لتصبح “مجموعة بروج الدولية” رابع أكبر منتِج للبولي أوليفينات عالمياً وفق السعة الإنتاجية الاسمية بقدرة تصل إلى 13.6 مليون طن سنوياً عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وتساهم هذه الاتفاقية في استمرار وتعزيز التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين “أدنوك” و”أو إم في”.

وعند اكتمال تأسيس “مجموعة بروج الدولية”، سيتم نقل حصة “أدنوك” فيها إلى “XRG”، شركة الاستثمارات الدولية النوعية المتخصصة في قطاع الطاقة التي أطلقتها”أدنوك” في عام 2024 بقيمة تفوق 290 مليار درهم (80 مليار دولار). وتعد “XRG” أحدث إضافة إلى استراتيجية “أدنوك” لتسريع النمو الدولي وخلق وتعزيز القيمة، وستركز على الاستثمار بشكل متكامل في مجالات متعددة في قطاع الطاقة بما يشمل الغاز والكيماويات والوقود منخفض الكربون، والبنية التحتية لمنظومة الطاقة.

يذكر أن البولي أوليفينات تعد مواد متينة وخفيفة الوزن تُستخدم على نطاق واسع في تصنيع العديد من المنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية ، بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف، والأدوات المنزلية،والمعدات الطبية، والمنسوجات، والعديد غيرها.