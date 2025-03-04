دوري أبطال آسيا للنخبة: الريان القطري يستقبل الأهلي السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الثلاثاء، مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، وفي أبرز مباريات اليوم يلتقي الريان القطري مع الأهلي السعودي في مباراة مرتقبة لدى أنصار اللعبة في البلدين.

مباريات الثلاثاء حسب توقيت مكة المكرمة

شنغهاي- الصين × يوكوهاما إف مارينوس- اليابان- الساعة 15:00

بوريرام يونايتد- تايلاند × جوهر دار التعظيم- ماليزيا- الساعة 17:00

باختاكور- أوزبكستان × الهلال- السعودية- الساعة 19:00

الريان- قطر× الأهلي- السعودية- الساعة 21:00

مباريات الأربعاء 5 آذار 2025

فيسيل كوبي- اليابان × غوانغجو إف سي- كوريا الجنوبية- تالساعة 13:00

شنغهاي شنهوا- الصين × كاواساكي فرونتال- اليابان- الساعة15:00

النتائج المسجلة في ذهاب دور الـ 16

استقلال طهران- إيران × النصر- السعودية 0-0

الوصل- الإمارات × السد- قطر 1-1