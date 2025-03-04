كيف تتعامل مع من يتلاعب بك نفسياً؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 07:52 صباحاً - خطوات للتعامل مع التلاعب النفسي

التلاعب النفسي يمكن أن يكون مرهقاً ومزعجاً، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية ورفاهيتك العاطفية. للتغلب على هذه التحديات، من المهم التعرف على هذه السلوكيات واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها. إليك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك:

التعرف على أساليب التلاعب

لفهم كيفية التصدي للتلاعب النفسي، يجب أولاً تحديده. المتلاعبون قد يستخدمون أساليب متعددة مثل:

اللوم وتشويه الحقائق.

التهديد أو الابتزاز العاطفي.

الاستخفاف بمشاعرك واحتياجاتك.

بناء حدود الشخصية الواضحة

من المهم وضع حدود شخصية قوية وفعّالة لمواجهة هؤلاء الأشخاص. يمكن أن يشمل ذلك:

تحديد ما تقبله وما لا تقبله من سلوكيات تجاهك.

التعبير عن مشاعرك بشكل واضح ومباشر.

التمسك بقراراتك دون تردد تحت الضغط.

تعزيز الثقة بالنفس

تقوية ثقتك الخاصة يمكن أن يكون سلاحاً قوياً ضد محاولات التلاعب. اعمل على ما يلي:

الاهتمام بنفسك وبصحتك العقلية والجسدية.

الاحتفال بنجاحاتك الصغيرة والكبيرة.

إحاطة نفسك بأشخاص إيجابيين وداعمين.

طلب المساعدة إذا لزم الأمر

أحياناً قد يكون من الضروري البحث عن المساعدة من متخصصين أو مستشارين نفسيين إذا استمر التلاعب أو إذا كنت تجد صعوبة في التعامل معه بمفردك.

التعامل مع متلاعب نفسي ليس بالأمر السهل، لكنه ليس مستحيلاً. من خلال الوعي الذاتي واستخدام استراتيجيات قوية، يمكنك حماية نفسك والتغلب على مثل هذه التحديات بنجاح.