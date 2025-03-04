الدوري التونسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الإثنين، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وبات ترتيب هدافي البطولة التونسية المحترفة على النحو الآتي:

1- حازم المستوري (الاتحاد المنستيري): 13 هدفاً

2- فراس شواط (النجم الساحلي): 9 أهداف

3- يوسف سنانة (الترجي الجرجيسي): 9 أهداف

4- نسيم صيود (اتحاد بن قردان): 7 أهداف

5- يوسف عومارو (الملعب التونسي): 7 أهداف

6- أشرف الجبري (الترجي): 7 أهداف

7- يان ميديرو ساس (الترجي): 7 أهداف

8- أحمد الحضري (شبيبة العمران): 6 أهداف

9- أسامة عبيد (النجم الساحلي9: 6 أهداف