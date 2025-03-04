نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الإثنين، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وبات ترتيب هدافي البطولة التونسية المحترفة على النحو الآتي:
1- حازم المستوري (الاتحاد المنستيري): 13 هدفاً
2- فراس شواط (النجم الساحلي): 9 أهداف
3- يوسف سنانة (الترجي الجرجيسي): 9 أهداف
4- نسيم صيود (اتحاد بن قردان): 7 أهداف
5- يوسف عومارو (الملعب التونسي): 7 أهداف
6- أشرف الجبري (الترجي): 7 أهداف
7- يان ميديرو ساس (الترجي): 7 أهداف
8- أحمد الحضري (شبيبة العمران): 6 أهداف
9- أسامة عبيد (النجم الساحلي9: 6 أهداف