الدوري التونسي (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

قوافل قفصة × مستقبل سليمان 4-0

اتحاد بن قردان × نجم المتلوي 2-2

شبيبة العمران × الملعب التونسي 1-1

الإفريقي × اتحاد تطاوين 1-0

الصفاقسي × الاتحاد المنستيري 0-0

الترجي الجرجيسي × الأولمبي الباجي 1-0

النجم الساحلي × البنزرتي 1-0

مستقبل قابس × الترجي 0-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 51 نقطة

2- النجم الساحلي: 48 نقطة

3- الاتحاد المنستيري: 47 نقطة

4- الإفريقي: 46 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 44 نقطة