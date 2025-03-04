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الدوري التونسي (23)… نتائج وترتيب

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الدوري التونسي (23)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

قوافل قفصة × مستقبل سليمان 4-0
اتحاد بن قردان × نجم المتلوي 2-2
شبيبة العمران × الملعب التونسي 1-1
الإفريقي × اتحاد تطاوين 1-0
الصفاقسي × الاتحاد المنستيري 0-0
الترجي الجرجيسي × الأولمبي الباجي 1-0
النجم الساحلي × البنزرتي 1-0
مستقبل قابس × الترجي 0-2

ترتيب فرق المقدمة
1- الترجي: 51 نقطة
2- النجم الساحلي: 48 نقطة
3- الاتحاد المنستيري: 47 نقطة
4- الإفريقي: 46 نقطة
5- الترجي الجرجيسي: 44 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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