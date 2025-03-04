نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (26) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استمر كريستوف بياتيك، لاعب فريق إسطنبول باشاك شهير في صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي بكرة القدم بعد انقضاء الجولة السادسة والعشرين من منافساته…
1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً
2- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 17 هدفاً
3- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 16 هدفاً
4- يوسف النصيري (فنربحشة): 16 هدفاً
5- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 13 هدفاً
6- مامي تيام (أيوبسبور): 12 هدفاً
7- إدين دجيكو (فتربخشة): 12 هدفاً
8- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف
9- باريس يلماز (غلطة يراي): 10 أهداف