الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (26)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استمر كريستوف بياتيك، لاعب فريق إسطنبول باشاك شهير في صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي بكرة القدم بعد انقضاء الجولة السادسة والعشرين من منافساته…

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً

2- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 17 هدفاً

3- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 16 هدفاً

4- يوسف النصيري (فنربحشة): 16 هدفاً

5- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 13 هدفاً

6- مامي تيام (أيوبسبور): 12 هدفاً

7- إدين دجيكو (فتربخشة): 12 هدفاً

8- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف

9- باريس يلماز (غلطة يراي): 10 أهداف