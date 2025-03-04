نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (26)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
قونيا سبور × طرابزون سبور 1-0
غازي عنتاب × أيوبسبور 3-1
جوزتبه × سامسون سبور 2-2
إسطنبول باشاك شهير × سيفاس سبور 1-0
تشايكور ريزا سبور × ألانيا سبور 3-1
قاسم باشا × غلطة سراي 3-3
فنربخشة × أنطاليا سبور 3-0
أضنة ديمر سبور × بودريم سبور 0-0
بشكتاش × قيصري سبور 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 65 نقطة
2- فنربخشة: 61 نقطة
3- سامسون سبور: 47 نقطة
4- بشكتاش: 44 نقطة
5- أيوبسبور: 40 نقطة