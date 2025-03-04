الدوري التركي (26)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

قونيا سبور × طرابزون سبور 1-0

غازي عنتاب × أيوبسبور 3-1

جوزتبه × سامسون سبور 2-2

إسطنبول باشاك شهير × سيفاس سبور 1-0

تشايكور ريزا سبور × ألانيا سبور 3-1

قاسم باشا × غلطة سراي 3-3

فنربخشة × أنطاليا سبور 3-0

أضنة ديمر سبور × بودريم سبور 0-0

بشكتاش × قيصري سبور 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 65 نقطة

2- فنربخشة: 61 نقطة

3- سامسون سبور: 47 نقطة

4- بشكتاش: 44 نقطة

5- أيوبسبور: 40 نقطة